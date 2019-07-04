Он купил наркотик через Интернет
Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Братска, купившего сильнодействующий наркотик. Мужчина купил наркотик через Интернет в Новосибирске для личного потребления.
Он был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции Анзеби в Братске.
Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, а также то, что преступление совершено в период условного осуждения за аналогичное преступление.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Братчанину за покупку наркотика дали 6 лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Малыш приземлился на козырёк подъезда
Он купил наркотик через Интернет
Жертвой карманницы стал изрядно выпивший молодой человек
По версии следствия, Владимир Чебаков наживался на проблемах дачников
Шесть жителей села Кондратьево эвакуировали вертолётом
Наркотики изъяли у жителей Кяхтинского и Тарбагатайского районов
Мужчина планировал разобрать автомобиль и продать его по частям
Мужчина может отправиться за решётку на 7 лет
Посёлок Вахмистрово, где в прошлом году обещали решить ежегодную проблему, вновь затопило
Названа причина возгорания микроавтобуса с надписью «Дети»
Сбитый мотоциклистом пешеход впал в кому
Коноплю он растил в теплице
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей и очевидцев ДТП, в результате которого погиб 32-летний водитель
14 полувагонов из-за схода с рельсов пришли в негодность
Мужчина купил их в Интернете