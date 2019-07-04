Братчанину за покупку наркотика дали 6 лет

Он купил наркотик через Интернет



Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Братска, купившего сильнодействующий наркотик. Мужчина купил наркотик через Интернет в Новосибирске для личного потребления.



Он был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции Анзеби в Братске.



Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, а также то, что преступление совершено в период условного осуждения за аналогичное преступление.



Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



