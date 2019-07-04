Улан-удэнка украла телефон в баре

Жертвой карманницы стал изрядно выпивший молодой человек



Ночью 2 июля в полицию поступило сообщение о краже в баре на улице Терешковой. У 21-летнего посетителя украли телефон стоимостью около 14 тысяч рублей.



Пропажу мобильного обнаружили друзья парня, когда выводили его из питейного заведения.



Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кражу совершила девушка, сидевшая за соседним столиком. Пока посетители помогали подвыпившему другу подняться из-за стола и выйти из бара, девушка незаметно вынула из кармана его брюк телефон.



На следующий день подозреваемая – 25-летняя улан-удэнка - была установлена и задержана оперативниками. Ранее она не судима.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

