Жертвой карманницы стал изрядно выпивший молодой человек
Ночью 2 июля в полицию поступило сообщение о краже в баре на улице Терешковой. У 21-летнего посетителя украли телефон стоимостью около 14 тысяч рублей.
Пропажу мобильного обнаружили друзья парня, когда выводили его из питейного заведения.
Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кражу совершила девушка, сидевшая за соседним столиком. Пока посетители помогали подвыпившему другу подняться из-за стола и выйти из бара, девушка незаметно вынула из кармана его брюк телефон.
На следующий день подозреваемая – 25-летняя улан-удэнка - была установлена и задержана оперативниками. Ранее она не судима.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон в баре
Происшествия, Фото:
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