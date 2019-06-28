Из-за паводка в Иркутской области погибло два жителя

Семья решила эвакуироваться самостоятельно



Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Как доложил на заседании КЧС, которое состоялось сегодня в Нижнеудинске, заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко, около семи часов вечера 27 июня до наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась.



- Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай, – сказал Владимир Карпенко.



Власти ещё раз подчеркнули, что все действия населения по попыткам эвакуации должны быть согласованы со спасателями. Главам муниципалитетов, в которых сейчас существует угроза паводка, поручено продолжить подомовые обходы населения.

