На трассе в Иркутской области в ДТП с фурой погиб пенсионер

Столкнулись «Шкода Рапид» и «Скания»
В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции Нижнеудинского района выясняют обстоятельства и причины ДТП, в котором погиб 64-летний мужчина.
Авария произошла накануне днём. На 1455 км. автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Скания». Водитель «Шкоды» от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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