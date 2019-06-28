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На трассе в Иркутской области в ДТП с фурой погиб пенсионер

На трассе в Иркутской области в ДТП с фурой погиб пенсионер
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись «Шкода Рапид» и «Скания»

В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции Нижнеудинского района выясняют обстоятельства и причины ДТП, в котором погиб 64-летний мужчина.

Авария произошла накануне днём. На 1455 км. автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Скания». Водитель «Шкоды» от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. 

ДТП
 
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