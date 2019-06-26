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В Улан-Удэ девушка обокрала нового знакомого в гостинице

В Улан-Удэ девушка обокрала нового знакомого в гостинице
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка обчистила его после застолья

В апреле 39-летний улан-удэнец распивал в гостинице спиртное в компании женщины, с которой познакомился незадолго до этого. Захмелев, он уснул.

Когда мужчина проснулся, обнаружил, что из кармана его брюк пропали сотовый телефон, 1,5 тысячи рублей и банковские карты. Новой знакомой в номере также не оказалось. Ущерб составил 16,5 тысяч рублей.

Полицейским стало известно, что воровка совершила кражу, пока собутыльник спал. Похищенные деньги она потратила на личные нужды, мобильный сдала в скупку.

Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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