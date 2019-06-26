Девушка обчистила его после застолья
В апреле 39-летний улан-удэнец распивал в гостинице спиртное в компании женщины, с которой познакомился незадолго до этого. Захмелев, он уснул.
Когда мужчина проснулся, обнаружил, что из кармана его брюк пропали сотовый телефон, 1,5 тысячи рублей и банковские карты. Новой знакомой в номере также не оказалось. Ущерб составил 16,5 тысяч рублей.
Полицейским стало известно, что воровка совершила кражу, пока собутыльник спал. Похищенные деньги она потратила на личные нужды, мобильный сдала в скупку.
Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ девушка обокрала нового знакомого в гостинице
Происшествия, Фото:
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