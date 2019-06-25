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24 Июня

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Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он неоднократно садился за руль нетрезвым

Житель Еравнинского района Бурятии осуждён за езду в нетрезвом виде.

Мужчина имеет две судимости за аналогичное преступление в 2017 и 2018 годах. Тогда ему дали условный срок. В феврале 2019 года в селе Сосново-Озерское он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
колония алкогольное опьянение
 
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