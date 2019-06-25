Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Он неоднократно садился за руль нетрезвым



Житель Еравнинского района Бурятии осуждён за езду в нетрезвом виде.



Мужчина имеет две судимости за аналогичное преступление в 2017 и 2018 годах. Тогда ему дали условный срок. В феврале 2019 года в селе Сосново-Озерское он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.



Суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

