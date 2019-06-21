Сегодня в три часа дня огнеборцы города Тайшета выехали на необычный пожар
Три новые аэролодки «Пиранья-4» вспыхнули в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре по улице Пушкина поступило на пульт диспетчера пожарной охраны от очевидцев. На момент прибытия подразделения огнеборцев стоящие на прицепах лодки были полностью охвачены огнём.
- Возгорание резиновых лодок, которые были установлены за складскими помещениями, заметили не сразу, поэтому и огонь успел распространиться на большую площадь. Прибывшие пожарные предотвратили переход огня на складские помещения, - отметил старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому и Чунскому району Александр Макаренко.
В течение 10 минут пожар был ликвидирован. В результате огнём были уничтожены сгораемые части лодок на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, возгорание могло произойти по причине аварийной работы электрощитка, расположенного на столбе, рядом с которым и стояли аэросудна.
В Иркутской области сгорели три новые аэролодки
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