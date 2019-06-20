В забайкальском лагере массово отравились дети

Прокуратура начала проверку по этому факту



В Забайкальском крае 19 июня из летнего лагеря «Самородок» в медицинские организации города были доставлены дети с подозрением на кишечную инфекцию. На сегодня диагноз установлен у 15 человек. После вторичного медицинского осмотра, который в лагере проводят специалисты детского клинического медицинского центра и Читинской районной больницы, результаты исследования ещё у 7 детей уточняются.



Всего госпитализированы трое – в краевую инфекционную больницу и в городскую больницу№2. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. В лагере введены ограничительные мероприятия, сообщает Министерство здравоохранения края.



По информации пресс-службы прокуратуры Забайкальского края, районная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в детском лагере «Самородок». В ходе проверки ведомство с привлечением специалистов контролирующих органов проверит исполнение требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

