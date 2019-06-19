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Иркутяне угнали машину новых знакомых и стащили их вещи

Иркутяне угнали машину новых знакомых и стащили их вещи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они познакомились с компанией на берегу залива

В Иркутске задержали двух подозреваемых, которые уехали на автомобиле 26-летнего местного жителя, после того как избили парня и его друга, и украли вещи. 

Инцидент произошёл 16 июня. Как установили оперативники, две компании молодых людей отдыхали на заливе посёлка Мельничной пади Иркутского района. Во время распития алкоголя между ними произошёл конфликт. Злоумышленники избили потерпевшего и его друга, завладели автомобилем марки «Хендай Солярис».

Проехав несколько километров, они съехали в кювет, бросили иномарку, стащили оставленный в салоне мобильный телефон и рыболовные снасти, после чего скрылись.

- После драки они убежали. Мы отогнали их автомобиль, чтобы на нас не было никаких подозрений, что там какая-то драка была. На обратном пути я забрал удочку и снасти. Их я взял по глупости, - рассказал один из задержанных.

Стражи порядка задержали предполагаемых преступников. Ими оказались два иркутянина 20 и 22 лет ранее судимые за кражу. Украденное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Злоумышленникам грозит до 7 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
грабеж
 
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