Криминальных «гастролёров» из Бурятии поймали в Иркутске

На сегодня установлена причастность задержанных к 10 эпизодам



В Иркутске задержали трёх уроженцев Бурятии по подозрению в совершении серии имущественных преступлений. На сегодня установлена причастность задержанных к 10 угонам и кражам аккумуляторных батарей и иного имущества из машин граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Два дня назад в дежурную часть поступило сообщение о краже мобильного телефона из автомобиля «Тойота Виста» в Иркутске. Неизвестные, используя специальное устройство, проникли в иномарку, припаркованную возле торгового центра на улице Байкальская и украли сотовый.



Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, ориентировка с приметами подозреваемых была передана наружным нарядам полиции.



В микрорайоне Первомайский сотрудник оперативно-сыскного отдела МУ МВД заметил возле машины двух подозрительных молодых людей, схожих по приметам с разыскиваемыми. Майор полиции задержал одного из них. Второму подозреваемому удалось скрыться, однако вскоре он был задержан.



При досмотре салона машины, на которой передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили аккумуляторные батареи. Также выяснилось, что автомобиль числится в угоне.



На допросе один задержанных рассказывает, как они с подельником крали аккумуляторы в микрорайоне Первомайский. Он отмечает, что просто подходил к машинам, откручивал и снимал устройства. Парень добавляет, что ранее судим за кражу.



Затем оперативники вышли на след подельника подозреваемых и установили их причастность к серии краж аккумуляторов и имущества граждан из машин горожан.



Задержанные – ранее неоднократно судимые уроженцы Бурятии в возрасте от 18 до 20 лет – сознались в содеянном.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



