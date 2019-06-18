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Внушающая доверие улан-удэнка обворовывала людей

Внушающая доверие улан-удэнка обворовывала людей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она переводила с чужих телефонов деньги с банковских счетов

В апреле 19-летнюю улан-удэнку суд признал виновной в краже.

Преступление произошло в январе 2019 года. Девушка увидела в соцсетях объявление о поиске жилья для снятия в аренду и решила обмануть квартиросъёмщицу.

Она пригласила девушку, ищущую жильё, в кафе. Там она попросила у неё телефон и зашла в туалет якобы под предлогом звонка сестре – хозяйке квартиры. В уборной комнате улан-удэнка перевела деньги с банковского счёта на свой. После чего, сказав, что пошла за ключами, ушла.

Суд приговорил её к 1 году и 6 месяцам условно. С учётом неотбытой части наказания, назначенного в ноябре 2018 года, ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Под стражу девушку взяли в зале суда.

Также девушка признана виновной в двух кражах.

В феврале и в марте 2019 года, воспользовавшись доверием продавцов рынка, попросила телефон для звонка. У них она таким же образом украла деньги, переведя средства на свой счёт и на счёт своего знакомого, который не знал о преступлении. Деньги она сняла и потратила на свои нужды.

Обнаружив уменьшение денежных средств на банковском счёте, потерпевшие обратились в полицию.

- В связи с тем, что условное осуждение по приговору Железнодорожного районного суда от 22 ноября 2018 года отменено приговором Советского районного суда Улан-Удэ от 15 апреля 2019 года и последний не вступил в законную силу, суд в приговоре не разрешил вопрос о назначении наказания по совокупности преступлений, поскольку указанные вопросы могут быть разрешены судом, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

За кражи девушке назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии общего режима. Причинённый ущерб потерпевшим возмещён.

Приговоры суда вступили в законную силу.
кража суд
 
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