Иркутянин получил год колонии за смерть пассажира в ДТП

Водитель врезался в ограждение и в три машины
45-летний житель Иркутска признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Мужчина допустил столкновение с легковым автомобилем, следовавшим навстречу. После чего, автомобиль сместился вправо, врезался в металлическое ограждение и три припаркованных автомобиля.
В результате ДТП один из пассажиров серьёзные травмы, а другой скончался в медицинском учреждении.
Водитель возместил материальный и моральный вред.
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
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