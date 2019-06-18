Иркутянин получил год колонии за смерть пассажира в ДТП

Водитель врезался в ограждение и в три машины



45-летний житель Иркутска признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Мужчина допустил столкновение с легковым автомобилем, следовавшим навстречу. После чего, автомобиль сместился вправо, врезался в металлическое ограждение и три припаркованных автомобиля.



В результате ДТП один из пассажиров серьёзные травмы, а другой скончался в медицинском учреждении.



Водитель возместил материальный и моральный вред.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.



