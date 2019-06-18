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«Фильм ужасов»: Вредитель пожирает черёмуху в пригороде Улан-Удэ

«Фильм ужасов»: Вредитель пожирает черёмуху в пригороде Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Маргарита Михайлова
Местные жители бьют тревогу из-за нашествия гусениц

В 20 километра от Улан-Удэ, в селе Ошурково Иволгинского района Бурятии паутиной окутаны кустарники черёмухи. «Фильм ужасов», - коротко описали ситуацию местные жители, выложив снимки в соцсеть.



Вредитель пожирает плодовые растения. Люди опасаются, что это может распространиться также и по городу.

- Весь берег там в паутине. Выедает черёмуху преимущественно. На иве, берёзах нет почти. Массовое распространение и вполне угроза городу, так как жрёт плодовые. Так что надо на уровне правительства задуматься и принять меры. Это страшно, - описала происходящее автор снимков.

Растения пожирает вредитель - зимняя пяденица. Пояснение об этом в комментариях дала замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.



Кто-то из жителей Бурятии переживает, что им не удастся в этом году собрать урожай черёмухи, другие волнуются за птиц, которым не останется корма. Но многие пишут, что в произошедшем нет ничего страшного.

«Объясните, пожалуйста, вы все с луны свалились что ли? У меня на огороде такие каждый год. Чего теперь с ног до головы себя химией облить? Ну, сидят они на черёмухе, ну не ем я её… Проблем-то...», «Ничего страшного - это временно, они - деревья - отходят сами и снова зеленеют. Только не надо паниковать и начинать рубку», «В Иркутске было и бывает часто, но все деревья живые и стоят хорошие через месяц - зелёные вновь уже!» - рассуждают люди.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году у Сети уже появлялись подобные кадры. Сибирский кедр в Окинском районе атаковал шелкопряд. На борьбу с ним вышла авиатехника. Леса обрабатывали с воздуха препаратом «Лепидоцид СК». Всего площадь обработки составила около 16 тысяч га.

Справка:

Зимняя пяденица – бабочка из семейства пядениц. Красновато-серая, самец с нежными округлёнными крыльями, в размахе около 3 см; самка с недоразвитыми крыльями, летать не может. Образ жизни как у паденицы-обдирала, только лёт ещё позднее (до середины декабря).

Гусеница жёлто-зелёная с зелёной головой, с боков желтоватая, длина до 2 см; объедает весной и в июне разные лиственные деревья; окукливается в земле. Очень похожий вид — Operophtera fagata отличается несколько более длинными крыльями самки (длиной почти с тело) и чёрной головой гусеницы.


деревья вредители
 
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