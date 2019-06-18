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Жительница Бурятии украла старинную икону «для души»

Жительница Бурятии украла старинную икону «для души»
Происшествия, 
Украденная икона является семейной реликвией и передаётся от матери к дочери

Вечером 9 июня в полицию Закаменского района Бурятии обратилась 63-летняя местная жительница. Из её дома неизвестные украли православную икону.

Икона находилась в доме умершего родственника пенсионерки. Чтобы добраться до неё, вор выставил окно на веранде.

Женщина уточнила, что икона является семейной реликвией, поскольку передаётся из поколения в поколения, от матери к дочери.

В результате расследования оперативники по «горячим следам» задержали подозреваемую. Ею оказалась неоднократно судимая за преступления против жизни и здоровья, а также имущественные преступления 47-летняя женщина.

- По факту происшествия проводится проверка. Сама икона сейчас направлена на искусствоведческую экспертизу, для определения её историко-культурной ценности. По её итогам будет принято правовое решение, - сообщили в МВД по Бурятии.

После определения культурной ценности иконы будет возбуждено уголовное дело либо по статье 158 УК РФ «Кража», либо по 164-й «Хищение культурных ценностей».

Полицейские выяснили, что подозреваемая помогала делать ремонт ныне умершему хозяину дома.

- Мне икона так, для души понадобилась, – пояснила на допросе свои действия задержанная.


кража
 
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