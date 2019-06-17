Иркутянин перевёл мошенникам более 570 тысяч

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лже-сотрудница банка сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам и со счёта были списаны 40 тысяч рублей



В отдел полиции в Иркутске с заявлением о мошеннических действиях обратился 33-летний местный житель.



Выяснилось, что потерпевшему позвонила девушка и, представившись сотрудницей банка, сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам и с его счёта были списаны 40 тысяч рублей. Однако лже-сотрудница уверила заявителя, что деньги можно вернуть, после чего она перевела разговор якобы на старшего менеджера.



После переключения уже другая девушка объяснила мужчине порядок отмены операции – что необходимо сообщить коды, которые придут в SMS – сообщении. Когда потерпевший назвал коды, ему начали поступать сообщения о списании. В общей сложности мошенники похитили более 573 000 рублей.



Также был обманут 27-летний житель областного центра: ему поступил звонок от специалиста из службы безопасности, который поинтересовался, не совершал ли молодой человек операцию на сумму 5500 рублей. Услышав отрицательный ответ, псевдо-работник финансовой организации объяснил, что это мошенники, и чтобы предотвратить преступное посягательство, нужно назвать номер банковской карты и CVC-код, расположенный на обороте.



После того, как пострадавший сообщил данные, ему поступили уведомления от магазина бытовой техники о покупке и об отказе. Спустя несколько секунд пришло еще несколько SMS с кодами на подтверждение оплаты, но преступники не успели их получить. Иркутянин прервал разговор и позвонил на горячую линию своего банка, где ему сообщили, что от организации ему никто не звонил, а с его счёта списано более 203 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

