В Бурятии мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице

Он угрожал женщине предметом, похожим на гранату
14 июня в 21.50 в дежурную часть в Иволгинском районе поступило сообщение от 34-летней жительницы села Гурульба о том, что бывший сожитель, находясь у неё дома в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей расправой.
Мужчина достал из кармана одежды и стал демонстрировать ей предмет, похожий на гранату. Испугавшись, женщина забрала двоих детей и выбежала на улицу, после чего услышала хлопок. Подозреваемый с места скрылся.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, а также руководители оперативных подразделений МВД по Бурятии. В ходе осмотра из жилого помещения изъяты осколки, предположительно гранаты, а также на придомовой территории обнаружены два боеприпаса, конструктивно схожих с гранатами. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.
Сегодня утром злоумышленник был задержан.
Ранее подозреваемый неоднократно судим за преступления имущественного характера, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
- Полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина угрожал ей предметом, похожим на гранату
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