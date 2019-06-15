15 Июня

14 Июня

Популярное

В Бурятии мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице

В Бурятии мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он угрожал женщине предметом, похожим на гранату 

14 июня в 21.50 в дежурную часть в Иволгинском районе поступило сообщение от 34-летней жительницы села Гурульба о том, что бывший сожитель, находясь у неё дома в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей расправой.

Мужчина достал из кармана одежды и стал демонстрировать ей предмет, похожий на гранату. Испугавшись, женщина забрала двоих детей и выбежала на улицу, после чего услышала хлопок. Подозреваемый с места скрылся.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, а также руководители оперативных подразделений МВД по Бурятии. В ходе осмотра из жилого помещения изъяты осколки, предположительно гранаты, а также на придомовой территории обнаружены два боеприпаса, конструктивно схожих с гранатами. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

Сегодня утром злоумышленник был задержан.

Ранее подозреваемый неоднократно судим за преступления имущественного характера, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

- Полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

угроза убийства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии угрожал убийством бывшей сожительнице
Житель Бурятии угрожал убийством бывшей сожительнице
Происшествия, 15.06.2019
Мужчина угрожал ей предметом, похожим на гранату
Крупные пожары в Улан-Удэ не смогли полностью потушить за ночь
Крупные пожары в Улан-Удэ не смогли полностью потушить за ночь
Происшествия, 15.06.2019
Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов
Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома
Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома
Происшествия, 15.06.2019
За преступление мужчину отправили в колонию
Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео
Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео
Происшествия, 14.06.2019
Крупный пожар на проспекте Автомобилистов тушат 20 единиц техники, в том числе вертолёт
В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман
В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман
Происшествия, 14.06.2019
Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая
Улан-удэнку осудили за смерть сына в запертом горящем доме
Улан-удэнку осудили за смерть сына в запертом горящем доме
Происшествия, 14.06.2019
Мать оставила трёхлетнего ребёнка одного и ушла на работу
В Улан-Удэ тушат крупный пожар: фото
В Улан-Удэ тушат крупный пожар: фото
Происшествия, 14.06.2019
Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности
МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%
МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%
Происшествия, 14.06.2019
По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Пропавшая в Иркутской области девочка прошла по лесу 17 км
Пропавшая в Иркутской области девочка прошла по лесу 17 км
Происшествия, 14.06.2019
Несколько часов около сотни сотрудников полиции, спасателей и волонтеров прочесывали лес в поисках 6-летней девочки
В Иркутске 2-летний мальчик выпал с четвёртого этажа
В Иркутске 2-летний мальчик выпал с четвёртого этажа
Происшествия, 14.06.2019
Сотрудники полиции проводят проверку
Забайкалец угнал машину настоятеля церкви
Забайкалец угнал машину настоятеля церкви
Происшествия, 14.06.2019
В посёлке Карымское сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который угнал припаркованные около церкви «Жигули»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^