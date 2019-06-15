За преступление мужчину отправили в колонию
Ранее неоднократно судимый 36-летний улан-удэнец предстал перед судом за угон.
В августе 2018 года улан-удэнец познакомился в магазине с двумя мужчинами, которые предложили выпить в автомобиле.
Когда же «застолье» закончилось, мужчина угнал этот автомобиль, чтобы уехать домой. Спустя некоторое время он заехал в яму, размытую от дождя. Самостоятельно выбраться не смог, он вышел из машины и пошёл пешком до ближайшей остановки. Ключи от автомобиля он оставил в замке зажигания.
Смягчающими обстоятельствами на суде стало полное признание вины, болезненное состояние здоровья, наличие близких родственников, которым он оказывает помощь, а также несовершеннолетнего ребёнка. Кроме того, он извинился перед потерпевшим.
Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор был обжалован, апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Крупный пожар на проспекте Автомобилистов тушат 20 единиц техники, в том числе вертолёт
Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая
Ущерб составил почти 20 тысяч рублей
Мать оставила трёхлетнего ребёнка одного и ушла на работу
Мужчина ударил мать топором и сбежал
Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности
По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Несколько часов около сотни сотрудников полиции, спасателей и волонтеров прочесывали лес в поисках 6-летней девочки
Её ищут вторые сутки
Сотрудники полиции проводят проверку
В посёлке Карымское сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который угнал припаркованные около церкви «Жигули»
Евгений Семёнов отогнал пьяную компанию и спас парня с ножевым ранением
Женщина забыла запереть входную дверь дома
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров
Автомобиль был припаркован на улице