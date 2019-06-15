Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома

За преступление мужчину отправили в колонию



Ранее неоднократно судимый 36-летний улан-удэнец предстал перед судом за угон.



В августе 2018 года улан-удэнец познакомился в магазине с двумя мужчинами, которые предложили выпить в автомобиле.



Когда же «застолье» закончилось, мужчина угнал этот автомобиль, чтобы уехать домой. Спустя некоторое время он заехал в яму, размытую от дождя. Самостоятельно выбраться не смог, он вышел из машины и пошёл пешком до ближайшей остановки. Ключи от автомобиля он оставил в замке зажигания.



Смягчающими обстоятельствами на суде стало полное признание вины, болезненное состояние здоровья, наличие близких родственников, которым он оказывает помощь, а также несовершеннолетнего ребёнка. Кроме того, он извинился перед потерпевшим.



Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор был обжалован, апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.





