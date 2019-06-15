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Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома

Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За преступление мужчину отправили в колонию

Ранее неоднократно судимый 36-летний улан-удэнец предстал перед судом за угон.

В августе 2018 года улан-удэнец познакомился в магазине с двумя мужчинами, которые предложили выпить в автомобиле.

Когда же «застолье» закончилось, мужчина угнал этот автомобиль, чтобы уехать домой. Спустя некоторое время он заехал в яму, размытую от дождя. Самостоятельно выбраться не смог, он вышел из машины и пошёл пешком до ближайшей остановки. Ключи от автомобиля он оставил в замке зажигания.

Смягчающими обстоятельствами на суде стало полное признание вины, болезненное состояние здоровья, наличие близких родственников, которым он оказывает помощь, а также несовершеннолетнего ребёнка. Кроме того, он извинился перед потерпевшим.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор был обжалован, апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.


угон
 
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