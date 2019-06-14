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«Братан, меня зарезали»: Улан-удэнец спас пострадавшего в драке парня

«Братан, меня зарезали»: Улан-удэнец спас пострадавшего в драке парня
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Евгений Семёнов отогнал пьяную компанию и спас парня с ножевым ранением

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая улан-удэнец, работающий охранником, спас жизнь мужчине. Пострадавший получил ножевое ранение на улице – на него без повода напала пьяная агрессивная компания. Охранник не только спас раненого мужчину, но и сумел отогнать нападавших. Отважным героем оказался Евгений Семёнов. Он рассказал «Байкал-Daily», как всё произошло.

В тот день утром Евгений отправился на работу немного позже обычно. Проходя между домами он заметил толпу выпивших людей, между которыми явно произошёл какой-то конфликт: люди ругались и толкались. На это улан-удэнец не обратил внимания и пошёл дальше.

Но его догнал один из тех молодых людей, который был в той толпе. Он попросил у Евгения сигарету, но получил отказ, поскольку мужчина не курит. Тогда подошедший парень обратился со странной просьбой.

- Он спросил меня: «Можно я с тобой рядом пойду?». Я ответил: «Пожалуйста, иди. Дорога широкая», - рассказал Евгений.

Уже в тот момент он понимал, что парень пытается скрыться от своих приятелей. Пройдя какое-то расстояние, молодой человек начал падать на колени.

- Я вижу, что он падает, начал терять сознание. Он мне сказал: «Братан, ты мне скорую вызови, меня по ходу зарезали». Я поймал его за руки, уложил на крыльцо и вызвал скорую помощь и полицию. Боковым зрением увидел, что шли двое впереди, один сзади. Издалека показалось, что в руке у одного из них нож. Я понял, что вряд ли они идут спрашивать про самочувствие раненого. Я достал травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Второй раз выстрелил и крикнул: «Стоять! Полиция!». Они скрылись, - поделился Евгений.

Евгений работает в службе безопасности более 10 лет. Поэтому у него всегда при себе имеется травматическое оружие. Также в связи со спецификой работы он не испугался идущих на него пьяных людей с ножом.

На выстрелы среагировал местный житель, вместе с которым они дождались приезда медиков. После приезда врачей Евгений, как и собирался, уехал на работу.

Мужчина хорошо запомнил лица тех людей в дерущейся толпе, чем помог полицейским задержать злоумышленников по горячим следам. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

К счастью, вовремя оказанная медицинская помощь спасла жизнь пострадавшему парню.

Евгений уверен, что в его поступке нет ничего героического и на его месте так бы поступил каждый.

- У меня жизненная позиция, сам жизнь люблю. Мимо таких случаев нельзя проходить. Надо помогать, да и гражданский долг никто не отменял. Всё произошло просто на автомате, - признался Евгений.

В МВД по Бурятии работника службы охраны отблагодарили за проявленный поступок.

нападение
 
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