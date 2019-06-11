В Бурятии тушат три лесных пожара

За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров



Они действовали в Иволгинском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северобайкальском, Хоринском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 51 га. В результате пять очагов ликвидировано, ещё два локализовано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По состоянию на 8 часов утра 11 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Хоринском районе и дотушиванию двух локализованных очагов в Иволгинском и Северо-Байкальском районах.



Всего за сутки на тушении пожаров было задействовано более 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано более 40 единиц техники.



Особый противопожарный режим действует на всей территории Бурятии. Посещение лесов ограничено, за исключением мест отдыха, которые есть рядом с каждым населенным пунктом.



Всего за 2019 год выявлено более 2022 нарушения, рассмотрено 715 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 2,6 млн. рублей. За пожароопасный сезон выявлено 25 виновников возникновения лесных пожаров, возбуждено 21 уголовное дело, привлечено к уголовной ответственности 1 лицо.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8(3012) 20-44-44

