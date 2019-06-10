В Бурятии разыскивают сбежавшего из больницы дедушку

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Мужчина страдает потерей памяти



В Бурятии разыскивают 80-летнего жителя села Мухоршибирь Хохлова Илью Дмитриевича. Пенсионер рано утром 9 июня самовольно покинул медучреждение, где проходил лечение. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 75-80 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.



Был одет: рубашка тёмного цвета, кепка жёлтая.



Страдает потерей памяти, медикаментозно зависим.



Ранее не уходил.



При наличии какой-либо информации о местонахождении пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам: 8(30143)21-3-30, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

