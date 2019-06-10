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На Байкале погиб дайвер

На Байкале погиб дайвер
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дайвер потерял сознание во время погружения

В минувшее воскресенье на озере Байкал дайвер погиб во время погружения бухте Сенной. Погружение здесь совершала группа из пяти дайверов, один из мужчин потерял сознание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- В пятидесяти метрах от берега на глубине около 40 метров по неизвестной причине у 32-летнего ангарчанина, погружавшегося в сопровождении бади, произошла потеря сознания. После аварийного подъема, товарищи погрузили мужчину в лодку и транспортировали на берег. Вплоть до прибытия спасателей они оказывали ему помощь – проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили спасатели. К сожалению, результата они не принесли, - сообщил спасатель 1 класса Никольского поисково- спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Шершак.



Спасатели призывают быть предельно внимательными и проявлять максимальную ответственность во время погружения под воду. Обязательна проверка исправности оборудования и страховки, хотя, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев причиной гибели становятся ошибки самого спортсмена.

- Недопустимо погружаться, не имея опыта тренировок, во время которых отрабатываются не только сложные ситуации и выход из них, но и приёмы, избавляющие от приступов паники, потому что вызвать паническую атаку может любое, даже самое мелкое происшествие в чуждой для человека среде. Если вы заучили все дайверские сигналы и жесты, не ленитесь периодически повторять их с командой. Для человека, готовящегося к погружению, любая, даже самая незначительная, проблема должна стать сигналом к её устранению на берегу. Под водой, вероятнее всего, такого шанса уже не будет. Даже если вы погружаетесь в компании опытных аквалангистов, будьте уверены в том, что сможете в случае чего помочь себе самостоятельно. Аквалангический буй поможет быстро подняться на поверхность при необходимости. Не забывайте, что лучшая страховка дайвера - навыки и самообладание, а также достаточный опыт тренировок, - призывают в МЧС.
смерть Байкал дайвинг
 
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