В Бурятии пенсионерка выпала с балкона

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Женщину госпитализировали в больницу



5 июня в городе Гусиноозерске пожилая женщина выпала с балкона второго этажа. Пенсионерка приземлилась на козырёк дома.



Соседка стала свидетельнице происшествия и тут же позвонила спасателям. Через 20 минут сотрудники поисково-спасательного отряда №3 прибыли на место и приступили к спасательным работам.



С помощью трёхколенной лестницы они спустили пострадавшую и передали медработникам. Женщина была госпитализирована в больницу, предварительно, переломов у женщины не обнаружено, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



В ведомстве напоминают, что за помощью можно обратиться по единому номеру пожарно-спасательной службы 101.

