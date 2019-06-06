Женщину госпитализировали в больницу
5 июня в городе Гусиноозерске пожилая женщина выпала с балкона второго этажа. Пенсионерка приземлилась на козырёк дома.
Соседка стала свидетельнице происшествия и тут же позвонила спасателям. Через 20 минут сотрудники поисково-спасательного отряда №3 прибыли на место и приступили к спасательным работам.
С помощью трёхколенной лестницы они спустили пострадавшую и передали медработникам. Женщина была госпитализирована в больницу, предварительно, переломов у женщины не обнаружено, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В ведомстве напоминают, что за помощью можно обратиться по единому номеру пожарно-спасательной службы 101.
В Бурятии пенсионерка выпала с балкона
Происшествия, Фото:
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