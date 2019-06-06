Она заметила, что мать и сожитель оказывают друг другу знаки внимания
В Улан-Удэ полиция провела проверку по факту поджога надворных построек во дворе частного дома в посёлке Восточный в майские праздники.
Установлено, что 28-летняя горожанка подожгла надворные постройки во дворе дома своей матери. Подозреваемая признала вину и пояснила, что совершила на преступление пошла из ревности.
Женщина узнала, что её сожитель и мать оказывают знаки внимания друг другу. Рано утром 7 мая улан-удэнка пришла к дому матери, где в это время находился мужчина, и подожгла уличный туалет.
Огонь повредил строение, кладовку и часть забора. Ущерб владелица оценила на сумму около 45 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка из ревности спалила уличный туалет матери
Происшествия, Фото:
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