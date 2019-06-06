Улан-удэнка из ревности спалила уличный туалет матери

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Она заметила, что мать и сожитель оказывают друг другу знаки внимания



В Улан-Удэ полиция провела проверку по факту поджога надворных построек во дворе частного дома в посёлке Восточный в майские праздники.



Установлено, что 28-летняя горожанка подожгла надворные постройки во дворе дома своей матери. Подозреваемая признала вину и пояснила, что совершила на преступление пошла из ревности.



Женщина узнала, что её сожитель и мать оказывают знаки внимания друг другу. Рано утром 7 мая улан-удэнка пришла к дому матери, где в это время находился мужчина, и подожгла уличный туалет.



Огонь повредил строение, кладовку и часть забора. Ущерб владелица оценила на сумму около 45 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.