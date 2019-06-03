Дачница помогла раскрыть кражу в Иркутской области

Женщина вовремя заметила пропажу металлического контейнера
В Шелеховском районе Иркутской области при помощи местной жительницы полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже металлолома.
В выходные в дежурную часть обратилась председатель садоводства «Механизатор». Женщина сообщила, что при обходе дачного кооператива заметила, что на одном из участков отсутствует металлический контейнер.
Прибывшие полицейские по свежим следам ржавчины в колее проследили путь украденного скарба, который обнаружили на соседней улице. Там же рядом находился молодой человек, который собрал уже значительное количество металлолома для продажи.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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