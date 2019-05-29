Когда это произошло, в школе был охранник
Вчера в 22:38 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение пожаре в здании школы по улице Тобольская в Улан-Удэ. Охранник самостоятельно эвакуировался из школы, других людей в помещениях не было.
На момент прибытия пожарных из кабинета учебно-воспитательной работы на втором этаже шёл дым.
Огонь повредил офисный шкаф, обшивку стены и пол на общей площади 3 кв.м., закопчены стены и потолок. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
– Предварительной причиной пожара стало нарушение правил техники эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Виновное лицо и ущерб устанавливается, – рассказал старший дознаватель отделения дознания по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Леонов.
Всего в тушении пожара было задействовано пять единиц пожарной техники, в том числе автолестница и 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ горела школа
Происшествия, Фото:
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