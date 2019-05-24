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Улан-удэнка уносила из магазина одежду пакетами

Улан-удэнка уносила из магазина одежду пакетами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её поймали во время второй кражи

Улан-удэнка договорилась со знакомым украсть вещи из магазина одежды.

Они зашли в примерочную магазина, сложили в заранее заготовленный пакет одежду, после чего женщина тайно вынесла этот пакет с одеждой на сумму 4066 рублей.

Однако на этом друзья не успокоились. Они вернулись в этот же магазин и по той же схеме попытались украсть вещи почти на две тысячи рублей, но при выходе женщину задержали сотрудники бутика.

- Таким образом, преступная группа совершила покушение на кражу имущества, однако не довела свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам, в случае доведения ими преступных действий до конца они причинили бы магазину материальный ущерб на общую сумму 5960 рублей 50 копеек, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.

Суд квалифицировал ее действия как покушение на кражу.

Женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, уточнили в Железнодорожном районном суде.
кража
 
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