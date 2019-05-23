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Усольчанка с одним классом образования выманила больше 2 млн рублей

Усольчанка с одним классом образования выманила больше 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого женщина самостоятельно изучила компьютерные программы

33-летнюю усольчанку суд признал виновной в интернет-мошенничестве в особо крупном размере.

Женщина в социальной сети «Друг Вокруг» размещала объявления от имени сотрудника банка о предоставлении онлайн-кредита на выгодных условиях. При поступлении звонка она, изображая стандартную для кредитных учреждений схему работы, представлялась сотрудником служб и сервисов и обманывала звонивших.

Получив от звонивших информацию о реквизитах их банковских карт, постоянных и одноразовых паролях, женщина дистанционно управляла банковскими счетами граждан.

- Алгоритм таких действий требовал определённых познаний в сфере компьютерной и иной электронной техники, платёжных систем и кредитных организаций, которыми, несмотря на то, что имеет всего лишь один класс образования, она овладела самостоятельно, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Таким образом усольчанка мошенничала с 18 ноября 2017 года по 25 февраля 2018 года. Они украла деньги со счетов 5 потерпевших. При этом она использовала телефонные аппараты неустановленных моделей и сим-карты, зарегистрированные на посторонних лиц.

Кроме того, у потерпевших она просила сообщить ей данные не только личных карт, но и карт их знакомых или близких людей. Потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму 2 миллиона 280 тысяч 602 рубля.

Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Она публично извинилась перед потерпевшими и частично возместила причинённый ущерб.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие на иждивении подсудимой троих малолетних детей, один из которых находится на грудном вскармливании; состояние её здоровья, наличие у неё тяжёлых заболеваний; наличие тяжёлого заболевания у её отца. Воспитанием детей она занимается одна.

Преступление она совершила в период условного осуждения за аналогичные преступления Суд отменил условное осуждение и приговорил к семи годам колонии общего режима. Реальное наказание женщина будет отбывать после достижения её младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в Усольском городском суде.
мошенничество
 
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