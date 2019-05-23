До этого он мог водить автобусы и грузовики
В Иркутской области Черемховский городской суд удовлетворил требования прокурора города к 48-летнему местному жителю о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Теперь его водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1» признано недействительным. Основанием для предъявления искового заявления послужило наличие у черемховца эпилепсии.
Это заболевание относится к числу медицинских противопоказаний для управления транспортом. Езда при его наличии противоречит законодательству о безопасности дорожного движения и влечёт не только нарушение прав участников дорожного движения, но и возможность причинения вреда в будущем.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
У черемховца с эпилепсией суд забрал права
Происшествия, Фото:
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