Жительница Бурятии дважды обворовала пенсионерку с провалами в памяти

Воровка знала, что пожилая женщина страдает расстройством памяти
Вечером 17 апреля в полицию обратилась 45-летняя жительница Кабанского района Бурятии. Она заявила о пропаже у её матери сотового телефона.
Дочь живёт в другом населённом пункте и с пожилой матерью поддерживает связь по телефону. Не дозвонившись до неё в течение нескольких дней, женщина решила приехать.
Как оказалось, несколько дней назад, 78-летняя пенсионерка вышла из дома, оставив дверь квартиры открытой. Этим воспользовался вор и украл гаджет. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 49-летняя жительница села Нюки. Женщина, злоупотребляющая спиртным, украла телефон у пенсионерки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В октябре 2018 года она была осуждена за кражу другого сотового телефона у этой же пенсионерки. Зная, что соседка в силу возраста страдает расстройством памяти, женщина вновь воспользовалась её оплошностью.
Имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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