Читинец отнял телефон у девушки-бармена

По горячим следам его задержали за несколько минут



На телефон дежурной части в Чите поступило сообщение от работницы местного бара. Неизвестный, угрожая применением насилия, забрал её сотовый телефон с барной стойки.



Со слов потерпевшей была составлена ориентировка на подозреваемого и передана наружным нарядам полиции. В течение нескольких минут сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний читинец, у которого полицейские изъяли гаджет потерпевшей.



В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

