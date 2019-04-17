По горячим следам его задержали за несколько минут
На телефон дежурной части в Чите поступило сообщение от работницы местного бара. Неизвестный, угрожая применением насилия, забрал её сотовый телефон с барной стойки.
Со слов потерпевшей была составлена ориентировка на подозреваемого и передана наружным нарядам полиции. В течение нескольких минут сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний читинец, у которого полицейские изъяли гаджет потерпевшей.
В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец отнял телефон у девушки-бармена
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