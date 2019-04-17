ЧП произошло на Гусином озере
Вечером 16 апреля спасателям поступила информация от очевидцев о том, что на акватории озера Гусиное на льдине находится человек. На спасательную операцию выехали три спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также инспекторы ГИМС, сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС.
Молодой мужчина, выйдя на озеро на резиновой лодке, не справился с порывом ветра и был отнесён к льдине. Позднее выяснилось, что у него было сломано весло.
Обнаружив местоположение заблокированного во льдах мужчины, спасатели на аэролодке добрались до него. Потерпевший был эвакуирован на берег вместе с лодкой. Его состояние удовлетворительное.
- Сейчас запрещено выходить на воду. Когда сезон будет открыт, помните, каждый находящийся в лодке, должен быть оснащен спасательным жилетом, - напоминает спасатель поисково-спасательного отряда № 3 Анатолий Борисов.
В Бурятии со льдины спасли рыбака
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суммы, которой ему дала виновница аварии, оказалось мало
Во время приготовления наркотика его «застукали» полицейские
Поиски второго рыбака продолжаются
Городская станция по борьбе с болезнями животных помогла определить владельца домашнего питомца
В этом ему посодействовала прокуратура
Прокуратура предостерегла пользователя сети от возможного распространения экстремистских материалов
Теперь братья предстанут перед судом
ДТП произошло сегодня днём
Он украл дорогостоящее оборудование, документы и деньги
Мужчина, сбивший ребёнка и сбежавший с места, заявил, что «испугался»
Дело рассматривали с участием присяжных
Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии
Мужчине стало плохо в придорожном кафе
В селе Заречье Кабанского района накануне произошёл пожар в жилом доме
Владельцам коров причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей