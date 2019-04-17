В Бурятии со льдины спасли рыбака

ЧП произошло на Гусином озере



Вечером 16 апреля спасателям поступила информация от очевидцев о том, что на акватории озера Гусиное на льдине находится человек. На спасательную операцию выехали три спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также инспекторы ГИМС, сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС.



Молодой мужчина, выйдя на озеро на резиновой лодке, не справился с порывом ветра и был отнесён к льдине. Позднее выяснилось, что у него было сломано весло.



Обнаружив местоположение заблокированного во льдах мужчины, спасатели на аэролодке добрались до него. Потерпевший был эвакуирован на берег вместе с лодкой. Его состояние удовлетворительное.



- Сейчас запрещено выходить на воду. Когда сезон будет открыт, помните, каждый находящийся в лодке, должен быть оснащен спасательным жилетом, - напоминает спасатель поисково-спасательного отряда № 3 Анатолий Борисов.

