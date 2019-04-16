В Иркутской области преступная группа похитила 32 коровы

Владельцам коров причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей



По данным следствия, 5 апреля 2019 года мужчина организовал преступную группу из трёх жителей Черемховского района для хищения крупного рогатого скота из села Нельхай Аларского района.



- Преступная группа тайно похитила 32 головы крупного рогатого скота с поля, где они паслись. В последующем, указанный крупный рогатый скот перегнали в Черемховский район, где 5 голов реализовали, 4 головы забили для последующей реализации мясной продукции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Правоохранителям удалось вернуть 23 коровы законным владельцам.



Аларский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении организатора хищения крупного рогатого скота. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная по предварительному сговору, в крупном размере).



В результате преступных действий, законным владельцам крупного рогатого скота причинён ущерб на общую сумму более 1 млн. рублей.



Предварительное следствие по указанному делу продолжается, уточнили в областной прокуратуре.

