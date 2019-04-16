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В Иркутской области преступная группа похитила 32 коровы

В Иркутской области преступная группа похитила 32 коровы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владельцам коров причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей

По данным следствия, 5 апреля 2019 года мужчина организовал преступную группу из трёх жителей Черемховского района для хищения крупного рогатого скота из села Нельхай Аларского района.

- Преступная группа тайно похитила 32 головы крупного рогатого скота с поля, где они паслись. В последующем, указанный крупный рогатый скот перегнали в Черемховский район, где 5 голов реализовали, 4 головы забили для последующей реализации мясной продукции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Правоохранителям удалось вернуть 23 коровы законным владельцам.

Аларский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении организатора хищения крупного рогатого скота. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная по предварительному сговору, в крупном размере).

В результате преступных действий, законным владельцам крупного рогатого скота причинён ущерб на общую сумму более 1 млн. рублей.

Предварительное следствие по указанному делу продолжается, уточнили в областной прокуратуре.
похищение
 
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