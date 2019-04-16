Прокуратура предостерегла пользователя сети от возможного распространения экстремистских материалов
Прокуратурой Читинского района провела проверку по поступившей из Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю информации о распространении экстремистских материалов пользователем одной из популярных социальных сетей, сообщает прокуратура Забайкальского края.
Было установлено, что 37-летний житель Читинского района разместил на своей странице в социальной сети аудиозапись, которая в соответствии с заключением лингвистической экспертизы содержит признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти, вражды к группам лиц, прибывших из Кавказа и Средней Азии. Доступ к странице пользователя не был ограничен, с ее содержанием имел возможность ознакомиться неограниченный круг лиц.
После начала проведения прокурорской проверки мужчина удалил со своей страницы аудиозапись, устранив тем самым нарушения.
В связи с этим прокуратура объявила пользователю социальной сети предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности и предупредила о возможной административной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности и происхождения, совершенные публично.
Читинец удалил аудиозапись в соцсети по требованию прокуратуры
Происшествия, Фото:
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