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Читинец удалил аудиозапись в соцсети по требованию прокуратуры

Читинец удалил аудиозапись в соцсети по требованию прокуратуры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Прокуратура предостерегла пользователя сети от возможного распространения экстремистских материалов

Прокуратурой Читинского района провела проверку по поступившей из Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю информации о распространении экстремистских материалов пользователем одной из популярных социальных сетей, сообщает прокуратура Забайкальского края.

Было установлено, что 37-летний житель Читинского района разместил на своей странице в социальной сети аудиозапись, которая в соответствии с заключением лингвистической экспертизы содержит признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти, вражды к группам лиц, прибывших из Кавказа и Средней Азии. Доступ к странице пользователя не был ограничен, с ее содержанием имел возможность ознакомиться неограниченный круг лиц.

После начала проведения прокурорской проверки мужчина удалил со своей страницы аудиозапись, устранив тем самым нарушения.

В связи с этим прокуратура объявила пользователю социальной сети предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности и предупредила о возможной административной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности и происхождения, совершенные публично.
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