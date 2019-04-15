В Забайкалье вор едва не оставил соседей без электричества

Он украл бензиновый генератор стоимостью около 11 тысяч рублей



В полицию обратился житель города Петровск-Забайкальский, у которого украли бензиновый генератор.



Накануне кражи похищенное имущество находилось без присмотра во дворе дома. Полицейские провели подворовый обход частного сектора в районе. В результате обнаружили похищенный генератор у одного из местных жителей. Он признался в краже.



Установлено, что мужчина заранее присмотрел работающую электростанцию и когда звук двигателя стих, проник во двор и унёс оборудование.



В отношении 26-летнего ранее судимого жителя города Петровск-Забайкальский возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенный бензогенератор возвращён потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



