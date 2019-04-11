Красноярца поймали в Иркутской области с поддельными правами

Он приобрёл поддельный документ через Интернет



В Слюдянском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя Красноярска.



На посту ГИБДД «Рубеж» инспектор ДПС усомнился в подлинности предъявленного 31-летним мужчиной водительского удостоверения. Позже экспертиза подтвердила, что документ действительно поддельный.



Выяснилось, что красноярец решил приобрести себе дополнительные категории на право управления автотранспортом и для этого приобрёл документ через Интернет. И при первой проверке подделка была выявлена.



Всего с начала года дознавателями ОВД возбуждено три уголовных дела за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

