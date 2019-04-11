Виновные пока не найдены
В посёлке Агинское в районе бурятского кладбища малолетние правонарушители разожгли костёр в кустарниках, который с усилением ветра перешёл в пожар. Сухие кустарники и трава сгорели на площади до полутора гектаров. Добровольная пожарная дружина и бригада противопожарной части оперативно ликвидировали возгорание в непосредственной близости от лесного массива и жилых домов.
С начала года это уже четвёртый пожар в этом районе. Один случай произошёл из-за оставленного взрослыми людьми костра на кладбище. В трёх остальных случаях виновата детская шалость. В данное время ведется тщательное расследование по всем четырём фактам поджога. Виновные лица будут обязаны возместить нанесённый ущерб, и уплатить административный штраф, сообщает сайт ГО «Посёлок Агинское».
В Агинском несовершеннолетние чуть не сожгли бурятское кладбище
Происшествия, Фото:
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