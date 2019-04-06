В Улан-Удэ на «зебре» сбили подростка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пешеход был госпитализирован в медучреждение



ДТП произошло накануне вечером - около 21.00. 38-летний водитель «Тойоты Камри», следуя по улице Жердева, в районе дома № 138 совершил наезд на 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.



В результате аварии пешеход с различными травмами был госпитализирован в медучреждение.

