В Улан-Удэ на «зебре» сбили подростка

Пешеход был госпитализирован в медучреждение
ДТП произошло накануне вечером - около 21.00. 38-летний водитель «Тойоты Камри», следуя по улице Жердева, в районе дома № 138 совершил наезд на 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.
В результате аварии пешеход с различными травмами был госпитализирован в медучреждение.
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Происшествия, Фото:
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