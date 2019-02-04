Читинец стал жертвой мошенников, покупая «Филдер»

Ещё одна женщина доверилась покупателю дивана



В отдел полиции «Ингодинский» в Чите обратился 45-летний местный житель и сообщил о мошенничестве. На сайте «Дром» он нашёл объявление о продаже «Тойоты Королла Филдер» стоимостью 305 тысяч рублей.



Читинец позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, договорился о сделке, однако в качестве предоплаты лже-продавец попросил перевести 165 тысяч рублей. Ничего не подозревая, читинец совершил перевод денег, после чего телефон злоумышленника стал недоступен.



В этот же день на удочку мошенников попалась и 54-летняя жительница Читы. Женщина разместила на сайте «Авито» объявление о продаже дивана.



На номер её телефона поступил звонок от неизвестного мужчины, который предложил перевести на её банковский счёт деньги за покупку мебели. Для этого она должна была назвать номер карты, код с оборотной стороны карты, а также пароли, которые поступят ей в смс-сообщениях.



Получив все необходимые реквизиты и пароли, подозреваемый получил доступ к электронному счету и похитил с карты потерпевшей 100 тысяч рублей.



Всего за прошедшие выходные дни жертвами мошенников стали жители Борзинского, Чернышевского, Приаргунского районов и Читы, которые под различными предлогами лишились около от трёх до пяти тысяч рублей. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



