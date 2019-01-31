Между пьяными родственниками в тот злополучный день вспыхнула ссора
В августе прошлого года на одной из улиц села Белоозёрск Джидинского района между братом, который употреблял в этот день алкоголь и наркотики, и его пьяной сестрой вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина нанёс родственнице множественные удары в область лица, головы и туловища. Смерть женщины наступила через непродолжительное время.
- Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично. Приговором суда он признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в пресс-службе Джидинского районного суда Бурятии.
С учётом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Житель Бурятии избил до смерти сестру
Происшествия, Фото:
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