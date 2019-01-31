Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

Житель Бурятии избил до смерти сестру

Житель Бурятии избил до смерти сестру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Между пьяными родственниками в тот злополучный день вспыхнула ссора

В августе прошлого года на одной из улиц села Белоозёрск Джидинского района между братом, который употреблял в этот день алкоголь и наркотики, и его пьяной сестрой вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина нанёс родственнице множественные удары в область лица, головы и туловища. Смерть женщины наступила через непродолжительное время.

- Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично. Приговором суда он признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в пресс-службе Джидинского районного суда Бурятии.

С учётом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
убийство уголовное дело суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лихачу дали 160 часов работ
В Бурятии лихачу дали 160 часов работ
Происшествия, 31.01.2019
Его осудили за повторное пьяное вождение
Житель Бурятии избил до смерти сестру
Житель Бурятии избил до смерти сестру
Происшествия, 31.01.2019
Между пьяными родственниками в тот злополучный день вспыхнула ссора
В Улан-Удэ уволился оскандалившийся учитель ОБЖ
В Улан-Удэ уволился оскандалившийся учитель ОБЖ
Происшествия, 31.01.2019
Директор школы №58, где на детей надели противогазы, оштрафован
В Бурятии появилось видео со смертельного ДТП с пешеходом
В Бурятии появилось видео со смертельного ДТП с пешеходом
Происшествия, 31.01.2019
Пешеход в тёмной одежде возник практически из ниоткуда
В Бурятии охотников поймали с незаконным оружием в заказнике
В Бурятии охотников поймали с незаконным оружием в заказнике
Происшествия, 31.01.2019
Сотрудники Росгвардии Бурятии в ходе рейда изъяли оружие
В Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы»
В Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы»
Происшествия, 31.01.2019
В аварии машина опрокинулась и разбилась
В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода
В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода
Происшествия, 31.01.2019
Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток. ВИДЕО
В Иркутской области мужчина ездил с поддельными правами
В Иркутской области мужчина ездил с поддельными правами
Происшествия, 30.01.2019
Он рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы
Кровавая расправа в Поселье: Мужчина убил табуреткой сожительницу
Кровавая расправа в Поселье: Мужчина убил табуреткой сожительницу
Происшествия, 30.01.2019
Бывший зэк пил и гулял на деньги женщины от проданной квартиры
В Бурятии девочка получила травму в школе
В Бурятии девочка получила травму в школе
Происшествия, 30.01.2019
Ребёнку не была оказана первая медицинская помощь, родителям о происшествии не сообщили
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «Пробокс»
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «Пробокс»
Происшествия, 30.01.2019
Авария произошла перед переходом
С начала января забайкалец совершил 4 грабежа в Улан-Удэ
С начала января забайкалец совершил 4 грабежа в Улан-Удэ
Происшествия, 30.01.2019
Подозреваемый не расплачивался за продукты в магазинах

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^