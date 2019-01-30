В Чите вооружённые грабители ворвались в квартиру к супругам



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, полицейским в течение суток удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их. Злоумышленники скрывались в отдалённом районе Читы.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у подозреваемых изъята часть похищенного имущества. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, полицейским в течение суток удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их. Злоумышленники скрывались в отдалённом районе Читы.

В отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратился 49-летний местный житель и сообщил о совершённом противоправном деянии. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночное время в квартиру к потерпевшему ворвались двое злоумышленников и под угрозой применения ножа потребовали отдать им ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, супруги передали налётчикам все имеющиеся золотые украшения, три сотовых телефона и 10 тысяч рублей.