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В Чите вооружённые грабители ворвались в квартиру к супругам

В Чите вооружённые грабители ворвались в квартиру к супругам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Налётчики  были задержаны в течение суток

В отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратился 49-летний местный житель и сообщил о совершённом противоправном деянии. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночное время в квартиру к потерпевшему ворвались двое злоумышленников и под угрозой применения ножа потребовали отдать им ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, супруги передали налётчикам все имеющиеся золотые украшения, три сотовых телефона и 10 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, полицейским в течение суток удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их. Злоумышленники скрывались в отдалённом районе Читы.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у подозреваемых изъята часть похищенного имущества. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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