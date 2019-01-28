В Улан-Удэ водитель сбил подростка и сбежал

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мужчина лишь довёз 14-летнего мальчика до киосков возле места ДТП и уехал



Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, совершившего наезд на 14-летнего ребёнка и скрывшегося с места аварии. ДТП с участием подростка произошло днём 26 января на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 9/11 по ул. Сахьяновой.



- Совершив наезд на несовершеннолетнего, водитель с двумя пассажирами автомобиля довезли его до киосков в районе торгового центра и скрылись с места ДТП. Пострадавший самостоятельно дошёл до дома и сообщил о случившемся родственникам, которые обратились в больницу и отдел полиции. После осмотра медиками у ребёнка были диагностированы ушибы и растяжение, - сообщили в УГИБДД по республике.



При изучении камер наружного видеонаблюдения сотрудниками ГИБДД была установлена марка автомобиля – «Тойота Королла Филдер» и водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего. Нарушителем оказался 31-летний житель города Улан-Удэ. За оставление места ДТП решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год.





Управление ГИБДД МВД по РБ напоминает водителям, что в случае ДТП с пострадавшими участниками необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в медицинское учреждение и дежурную часть полиции.

