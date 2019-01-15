Жительница Бурятии во время ссоры убила собутыльника

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Она получила 9 лет колонии общего режима



27 июля прошлого года во время застолья между двумя собутыльниками произошла ссора. В ходе последней мужчина замахнулся на свою приятельницу чайником. Женщина же выбила из его руки чайник, затем взяла нож и нанесла ему два удара в грудь. От полученных ран сельчанин скончался.



Приговором суда женщина признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу 18 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Иволгинского района Бурятии.

