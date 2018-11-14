В Бурятии поймали «чёрного лесоруба»



Житель Бурятии превысил объём заготовленной древесины и спилил деревья в Заиграевском районе общим объёмом около 9 кубометров. Ущерб, причинённый лесу, составил более 120 тысяч рублей.



В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

