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Почти на 5% выросло число карманных краж в Бурятии

Почти на 5% выросло число карманных краж в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общий рост преступности составил 2,4%

За 10 месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 20 147 преступлений, что на 2,4 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (19 668).

В Улан-Удэ больше всего преступлений совершено в Октябрьском районе – 11,4%, чуть меньше в Советском – 6,3%, и 2,8 в Железнодорожном.

В районах республики наблюдается рост преступлений: Баргузинском (+0,2 %), Джидинском (+13,9 %), Заиграевском (+5 %), Курумканском (+1,4 %), Кяхтинском (+1,4 %), Муйском (+8,3 %), Тарбагатайском (+ 4,9 %), Еравнинском (+2,2 %), а также в городе Северобайкальске (+1,2 %).

Общее число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в республике, увеличилось на 15,4 % и составило 4 220 против 3 658 в аналогичном периоде прошлого года.

Выросло число краж на 4,7%, в том числе карманных – на 1,7 %, хищений сотовых телефонов – на 17,6 %, ряда экологических преступлений: незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов – на 28,3 %, незаконная охота – на 38,5 %, незаконная рубка лесных насаждений – на 23,4 %.

Показатель раскрываемости преступлений в республике составил 54,3 %.

По-прежнему в общественных местах совершается практически каждое третье преступление – 7 239.

Несовершеннолетними в республике совершено 695 преступлений, что составило 6,4 % от общего числа раскрытых преступлений.

Рецидивистами совершено 7 218 преступлений, из них наибольшее количество – в Железнодорожном районе Улан-Удэ (929), среди сельских районов – в Заиграевском (455).

В состоянии алкогольного опьянения совершено 4 799 преступлений, то есть 44,3 % от числа раскрытых преступлений, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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