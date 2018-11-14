Почти на 5% выросло число карманных краж в Бурятии

Общий рост преступности составил 2,4%



За 10 месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 20 147 преступлений, что на 2,4 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (19 668).



В Улан-Удэ больше всего преступлений совершено в Октябрьском районе – 11,4%, чуть меньше в Советском – 6,3%, и 2,8 в Железнодорожном.



В районах республики наблюдается рост преступлений: Баргузинском (+0,2 %), Джидинском (+13,9 %), Заиграевском (+5 %), Курумканском (+1,4 %), Кяхтинском (+1,4 %), Муйском (+8,3 %), Тарбагатайском (+ 4,9 %), Еравнинском (+2,2 %), а также в городе Северобайкальске (+1,2 %).



Общее число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в республике, увеличилось на 15,4 % и составило 4 220 против 3 658 в аналогичном периоде прошлого года.



Выросло число краж на 4,7%, в том числе карманных – на 1,7 %, хищений сотовых телефонов – на 17,6 %, ряда экологических преступлений: незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов – на 28,3 %, незаконная охота – на 38,5 %, незаконная рубка лесных насаждений – на 23,4 %.



Показатель раскрываемости преступлений в республике составил 54,3 %.



По-прежнему в общественных местах совершается практически каждое третье преступление – 7 239.



Несовершеннолетними в республике совершено 695 преступлений, что составило 6,4 % от общего числа раскрытых преступлений.



Рецидивистами совершено 7 218 преступлений, из них наибольшее количество – в Железнодорожном районе Улан-Удэ (929), среди сельских районов – в Заиграевском (455).



В состоянии алкогольного опьянения совершено 4 799 преступлений, то есть 44,3 % от числа раскрытых преступлений, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

