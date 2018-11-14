Пожар случился в Энергетике
Накануне утром, 13 ноября, в ДНТ «Кедр» в Улан-Удэ на улице Усадебная в микрорайоне Энергетик загорелся гараж, пристроенный к двухэтажному брусовому дому.
На момент прибытия первого подразделения из гаража шёл дым. В результате пожара обгорели стена и потолочное перекрытие в гараже на площади 6 квадратных метров.
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.
Огонь потушили за полчаса, на ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ выгорел гараж на 100 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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