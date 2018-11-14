В Улан-Удэ выгорел гараж на 100 тысяч рублей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пожар случился в Энергетике



Накануне утром, 13 ноября, в ДНТ «Кедр» в Улан-Удэ на улице Усадебная в микрорайоне Энергетик загорелся гараж, пристроенный к двухэтажному брусовому дому.



На момент прибытия первого подразделения из гаража шёл дым. В результате пожара обгорели стена и потолочное перекрытие в гараже на площади 6 квадратных метров.



Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.



Огонь потушили за полчаса, на ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.

