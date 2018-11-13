В Братске вор разбил стекло и обчистил квартиру



Как оказалось, злоумышленник разбил стекло и через окно проник в квартиру первого этажа по улице Доковской. Из дома пропали два телевизора, ТВ-тюнер, DVD и посуда на общую сумму более 20,5 тысяч рублей.



Злоумышленника удалось задержать, им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. При осмотре квартиры его сожительницы полицейские обнаружили часть украденного имущества.



Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Накануне в полицию с заявлением о краже обратился житель города Вихоревки. Осмотрев квартиру, полицейские нашли множество следов преступления. Была назначена экспертиза.