В Братске вор разбил стекло и обчистил квартиру

Злоумышленник вынес из жилища технику и посуду
Накануне в полицию с заявлением о краже обратился житель города Вихоревки. Осмотрев квартиру, полицейские нашли множество следов преступления. Была назначена экспертиза.
Как оказалось, злоумышленник разбил стекло и через окно проник в квартиру первого этажа по улице Доковской. Из дома пропали два телевизора, ТВ-тюнер, DVD и посуда на общую сумму более 20,5 тысяч рублей.
Злоумышленника удалось задержать, им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. При осмотре квартиры его сожительницы полицейские обнаружили часть украденного имущества.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело
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