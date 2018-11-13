В Иркутске накрыли интернет-магазин «синтетики»

Изъято более 250 доз наркотика



Сотрудниками транспортной полиции при содействии сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Иркутской области задержаны подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств синтетического происхождения.



- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта наркотических средств, сыщики установили интернет-магазин через который осуществлялась незаконная торговля. В дальнейшем были установлены личности преступников и их местонахождение, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Полицейские изъяли свыше 250-ти готовых для сбыта на территории Иркутска доз «синтетики», а также 400 тысяч рублей, полученные от незаконной торговли.

