Изъято более 250 доз наркотика
Сотрудниками транспортной полиции при содействии сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Иркутской области задержаны подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств синтетического происхождения.
- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта наркотических средств, сыщики установили интернет-магазин через который осуществлялась незаконная торговля. В дальнейшем были установлены личности преступников и их местонахождение, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Полицейские изъяли свыше 250-ти готовых для сбыта на территории Иркутска доз «синтетики», а также 400 тысяч рублей, полученные от незаконной торговли.
В Иркутске накрыли интернет-магазин «синтетики»
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