В Иркутске учитель и прохожий задержали грабителя



Услышав крики потерпевшей, проходившая мимо преподаватель одного из образовательных учреждений Киренского района Людмила Лисовая, не раздумывая, поспешила на помощь. Преступник попытался скрыться, однако ещё один свидетель случившегося Илья Киселёв незамедлительно бросился за ним в погоню, задержал и удерживал до прибытия наряда патрульно-постовой службы.



Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, им оказался 44-летний мужчина, который был в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Руководством МВД рассматривается вопрос о поощрении Людмилы Лисовой и Ильи Киселёва за самоотверженность и оказание содействия полиции в задержании злоумышленника.



Вечером 9 ноября во дворе дома на улице Байкальская в Иркутске неизвестный открыто пытался похитить сумку у пенсионерки.