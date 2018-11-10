Житель Бурятии с марихуаной пытался спрятаться от росгвардейцев

Его задержали сотрудники вневедомственной охраны



Во время несения службы по охране общественного порядка в селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться в переулке. В ходе досмотра у него в пакете была обнаружена растительная масса с характерным запахом конопли. Как показала экспертиза - вещество является марихуаной, весом около 400 грамм.



Задержанный, ранее судимый по нескольким статьям Уголовного кодекса, мужчина, проживающий в Курумканском районе, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

