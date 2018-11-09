Также он хватался за кобуру с пистолетом
Улану-удэнцу, напавшему на полицейского, вынесли приговор за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
30 сентября улан-удэнец в 12 часу ночи выпивал алкоголь возле магазина «Юбилейный». Затем мужчина переместился на детскую площадку, там его и обнаружили полицейские. Заметив сотрудников, улан-удэнец пытался скрыться.
Полицейским удалось его догнать. Мужчина вёл себя агрессивно. Он повалил на землю одного из сотрудников, схватил его за мундир и оторвал погон от куртки. Пьяный улан-удэнец также пытался схватить кобуру с табельным пистолетом. Затем он с силой надавил пальцем на глаз полицейского.
Буйного мужчину всё же задержали.
Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнец пытался выдавить глаз полицейскому
Происшествия, Фото:
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